Incendio al Parco Ranieri, ex "baretto" divorato dalle fiamme | Carizia "Inaccettabile" - Tuttoggi

Fiamme al Parco Ranieri di Umbertide nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 9 novembre). L’incendio ha interessato un piccolo fabbricato in legno, da anni abbandonato, che tempo fa era adibito a “baretto”.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno evitato danni ancora peggiori alla zona, dove insistono anche la pineta e i tendoni del tennis. La piccola struttura è andata comunque distrutta e con essa il materiale al suo interno.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle possibili cause, anche se il rogo potrebbe avere origine dolosa. L’episodio desta preoccupazione soprattutto all’indomani di diversi atti vandalici anche a danno di altrettanto auto.

“Quello che è accaduto questa sera al Parco Ranieri è vergognoso e inaccettabile anche in considerazione del periodo che stiamo vivendo – ha dichiarato il sindaco Luca Carizia – Stiamo pensando a proteggere dal virus le nostre famiglie e i nostri anziani e questi teppisti non hanno altro da fare che divertirsi in modo oltraggioso. Dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa alla nostra comunità: siete persone inqualificabili. Un grazie ai Vigili del Fuoco per essere intervenuti tempestivamente.”