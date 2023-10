Vandali devastano tombe al cimitero, indaga la Polizia | Video | Follia o atto deliberato? - Tuttoggi.info

Vandali in azione in un cimitero di Spoleto. E a Monteluco venerdì la nuova porta all'ossario

Vandali in azione al cimitero, tombe letteralmente distrutte da mani ignote che hanno agito di notte senza alcuna pietà. E’ la sconvolgente scoperta fatta venerdì scorso in una frazione di Spoleto e che da ieri pomeriggio è al vaglio del Commissariato di Spoleto al quale è stata presentata una denuncia corredata dalle foto dello scempio.

La follia si è consumata a Silvignano, frazione ad una decina di chilometri di Spoleto dove risiedono una ottantina di persone.

Il piccolo cimitero si trova a 3-400 metri dal paese, al centro di un bosco, non facilmente raggiungibile con l’auto. Ad accorgersi della profanazione è stata una squadra di tecnici dell’ASe che, nel corso di un intervento programmato, hanno constatato i danni procurati dai facinorosi.

Due le tombe totalmente devastate come confermano le immagini girate da Tuttoggi.

Il cimitero comunale è una piccola struttura di forma quadrata, circondata da un muro alto poco più di due metri. L’ingresso, a differenza di molti altri cimiteri comunali, non ha una apertura/chiusura temporizzata, così che l’accesso è praticamente libero ad ogni ora del giorno e della notte.

La maggior parte delle tombe sono a terra, segnalate da semplici croci in ferro. Solo quattro sono in muratura. Su due di queste si è abbattuta la furia dei vandali che, proprio a ridosso della Commemorazione dei defunti, hanno ridotto in macerie le strutture tanto da far intravedere una cassa in alluminio e una cassa in legno.

La distanza dall’abitato ha consentito ai vandali di agire praticamente indisturbati.

Una follia durata sicuramente diverso tempo a guardare come sono state spaccate le mura. Vicino ad una tomba è stata lasciata anche una bottiglia di birra.

La notizia che Tuttoggi può anticipare è stata confermata dall’amministratore unico della municipalizzata ASe, Roberto Paolucci, che ieri mattina si è recato in Commissariato per presentare denuncia.

Follia o criminale atto deliberato?

Resta da capire perché i vandali abbiano scelto due delle quattro tombe in muratura del cimitero di Silvignano. Al gesto di pura follia si aggiunge l’ipotesi di un ugualmente criminale atto deliberato, magari per vedere avviata la procedura per la messa all’asta di quelle porzioni di terreno su cui ricostruire nuove tombe

Choc ossario Monteluco, “venerdì una nuova porta”

Nel corso del colloquio telefonico, Paolucci è voluto intervenire sulla notizia anticipata nell’edizione di domenica di Tuttoggi circa l’ossario di Monteluco tristemente visibile dall’esterno per l’usura della porta esterna. “Abbiamo già fatto il sopralluogo e venerdì 3 novembre sostituiremo la porta in modo da risolvere il problema”.

