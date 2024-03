Valigi (Lega): “Perugia avrà il suo ‘Percorso del viaggiator cinofilo’” - Tuttoggi.info

Realizzazione a Perugia del “Percorso del viaggiator cinofilo”, approvato in IV Commissione l’ordine del giorno del consigliere comunale della Lega Luca Valigi che spiega: “la realizzazione di un percorso come questo, il primo al mondo, rappresenta un passo in avanti in tema di benessere animale e si pone l’obiettivo di valorizzare il rapporto uomo-cane. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal Gruppo Cinofilo Perugino che ha espresso la volontà di contribuire alla sua realizzazione con risorse proprie, passaggio propedeutico alla sottoscrizione di un patto di collaborazione con il comune per la creazione del progetto.

Insieme all’attuazione di questo percorso c’è anche la necessità e l’intenzione di dare vita a iniziative volte a sensibilizzare la popolazione rispetto a tematiche molto importanti come la lotta al randagismo e il contrasto agli abbandoni. Allo scopo di prevenire tali problematiche si abbiamo proposto di realizzare anche una campagna di vaccinazione e applicazione del microchip concordandone le modalità di attuazione con l’Ordine dei Medici Veterinari.

Un ringraziamento speciale – conclude Valigi – al Gruppo Cinofilo Perugino ed in particolare al Presidente Vitaliano Gaggi per l’impegno e la dedizione con cui quotidianamente si dedicano al benessere dei nostri amici a quattro zampe”.