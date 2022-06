Valfabbrica, migliorano conti del Comune "Ridotto disavanzo portato dietro da anni" - Tuttoggi

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il Rendiconto 2021

Migliorano i conti del Comune di Valfabbrica che, con l’approvazione del Rendiconto 2021, registra una riduzione del disavanzo relativo agli anni 2015 e 2019 di euro 216.186 euro, ben oltre l’obiettivo fissato dai piani di rientro approvati dal Consiglio di 22.297 euro.

A ciò si aggiunge il miglioramento ulteriore, rispetto al 2020 e agli anni precedenti, per quanto riguarda la tempestività nei pagamenti dei debiti verso i fornitori e la riduzione del ricorso all’anticipazione di tesoreria, completamente restituita al termine dell’esercizio. I documenti, illustrati in aula dall’Assessore competente in materia, sono stati approvati ad unanimità dal Consiglio Comunale.