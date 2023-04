Va a casa della ex nonostante il divieto, 38enne arrestato - Tuttoggi.info

A dare l'allarme è stata la ex: lui ha un divieto di avvicinarsi. Sul posto i carabinieri, il giovane è stato arrestato e poi rimesso in libertà

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo italiano 38enne ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, già destinatario di un’ordinanza emessa dell’Autorità Giudiziaria, con la quale gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa nel raggio di 250 metri, è stato sorpreso nel comune di Foligno nei pressi dell’abitazione dove vive l’ex compagna. I militari, intervenuti a seguito della segnalazione della vittima, hanno fermato ed identificato il soggetto dopo che quest’ultimo aveva suonato al campanello di casa ed a voce alta chiedeva di farsi aprire il portone. I successivi accertamenti hanno permesso di constatare che l’uomo fosse già destinatario di un provvedimento restrittivo e pertanto è stato tratto in arresto. Al termine delle formalità è stato poi rimesso in libertà in attesa delle successive determinazioni della magistratura competente.