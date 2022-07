Usl Umbria 2 sospende screening mammografico ad Orvieto | Fp Cgil, “Gestione disastrosa" - Tuttoggi

Insiste la Fp Cgil, Tra i rischi parliamo di prevenzione del tumore al seno, il tumore più diffuso nella popolazione femminile"

“Continua lo smantellamento della Sanità pubblica del territorio di Orvieto: la Usl Umbria 2 ha sospeso il servizio di screening mammografico del presidio ospedaliero. La motivazione è come sempre legata alla mancanza di personale”.

Ad annunciarlo in una nota è la Fp Cgil che denuncia come le donne che risiedono nel territorio orvietano ora per poter esercitare il loro diritto alla salute saranno obbligate a recarsi a Terni o a rivolgersi al privato. “Queste opzioni però – sottolinea il sindacato – non sono perseguibili per tutte le donne e per qualcuna la rinuncia al controllo medico risulterà purtroppo una scelta obbligata”.