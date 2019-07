Universo Assisi 2019, domani è il giorno dei Subsonica

share

Universo Assisi 2019 è entrato nel vivo e domani sera 23 luglio è previsto il grande evento, il concerto dei Subsonica alla Lyrick Summer Arena, con inizio alle 21.45.

Una delle migliori band italiane offrirà il meglio della sua electro-dance per gli affezionati di Universo Assisi e i tantissimi fans che già si sono prenotati per ascoltare dal vivo l’ultimo lavoro “8”.

Ma la compagnia con i Subsonica non si esaurisce qui, mercoledì pomeriggio i cinque artisti torinesi si esibiranno in una camminata/performance dall’Eremo delle carceri al pianoro degli Stazzi del monte Subasio per “a walk for the planet” e poi letture ecologiche e poetiche, meditazioni e improvvisazioni per celebrare il quarantesimo anniversario di San Francesco patrono dell’ecologia.

Universo Assisi non è solo musica, ma anche teatro e incontri. Sempre domani, alle 21.15, il secondo appuntamento con la trilogia PPP/Attraverso /Persona dedicata a Pier Paolo Pasolini, con gli ospiti Julia Kent al violoncello ed Elena Bucci voce narrante, al cortile di via San Gregorio 4.

Per gli incontri in piazza, nell’Agorà davanti al Tempio di Minerva, due talk da non perdere: il primo alle 19, con il ministro dell’ambiente Sergio Costa per parlare delle tematiche di stretta attualità; il secondo, alle 21, Tonio Dell’Olio ricorderà il legame di Pasolini con la città di Assisi e in particolare con la Pro Civitate Christiana.

Intanto stasera, alle 21, in piazza del Comune, sempre nell’Agorà, ricordiamo che sarà ospite Raffaele Cantone, il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, che si intratterrà sul tema della legalità. E poi per tutta la giornata visite guidate, laboratori per bambini, teatro e musica.

Per il programma completo www.universoassisi.it

share

Stampa