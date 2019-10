Unitre Orvieto presenta “Orvieto in età etrusca” ultima opera di Giuseppe della Fina

Sabato 12 ottobre, alle ore 16,30, al Museo “Emilio Greco” di Orvieto (piazza Duomo) sarà presentato il libro di Giuseppe Maria Della Fina “Orvieto in età etrusca” pubblicato dalle Edizioni Il Formichiere.

Interverranno Luana Cenciaioli (direttrice del Museo archeologico nazionale dell’Umbria, di quello di Orvieto e della necropoli del Crocifisso del tufo) e Andreas Maximilian Steiner (direttore delle riviste “Archeo” e “Medioevo”). L’iniziativa, ad ingresso libero, è promossa da UNITRE – Università delle Tre Età di Orvieto in collaborazione con Opera del Duomo di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione per il Museo “C. Faina” e con il patrocinio del Comune di Orvieto.

Giuseppe Maria Della Fina è direttore scientifico della Fondazione per il Museo “Claudio Faina” di Orvieto e del Museo Etrusco di Murlo. Collabora alla rivista “Archeo”, di cui è membro del Comitato scientifico, e alle pagine culturali del quotidiano “La Repubblica”. Dirige, inoltre, la rivista “Archaeologiae. Research by Foreign Missions in Italy”.

