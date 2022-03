UnitelmaSapienza Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza - Tuttoggi

Il corso vuole formare esperti nelle attività di programmazione, direzione, gestione e controllo della P. A. e professionisti nei settori della security e delle investigazioni.

UnitelmaSapienza garantisce una formazione di alta qualità attraverso strumenti innovativi, che permettono allo studente una assistenza continua, e la possibilità di studiare dove e quando si vuole. I vantaggi del polo umbro di UnitelmaSapienza con sede a Spoleto non finisco qui. Agli iscritti ai corsi di Laurea Triennali e Magistrali, viene riservato infatti uno sconto sulla quota di iscrizione annuale, oltre alla possibilità di effettuare gli esami vicino casa, senza doversi recare presso la sede a Roma.

Tra i numerosi corsi erogati dall’UnitelmaSapienza, la laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e della sicurezza rappresenta una scelta molto interessante. Questo percorso forma esperti nelle attività di programmazione, direzione, gestione e controllo della Pubblica Amministrazione, esperti in ambito fiscale e tributario, nonché professionisti particolarmente qualificati nei settori della security e delle investigazioni. Il corso infatti si divide in 3 curricula diversi che permettono di specializzarsi a seconda della propria area di interesse.

Il primo profilo, “Amministrazione e Organizzazione”, è finalizzato alla formazione di dirigenti, sia delle Pubbliche Amministrazioni che delle grandi organizzazioni private nazionali ed internazionali. Lo studente acquisirà metodologie e tecniche del management pubblico e dell’e-government, a sostegno dei processi innovativi volti alla creazione di un’ amministrazione moderna e professionalmente idonea ad affrontare tutte le sfide della società dell’informazione.

Il secondo, “Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni”, va invece a privilegiare tematiche inerenti al settore della sicurezza e delle investigazioni per le amministrazioni, pubbliche e private, introducendo elementi di criminologia, diritto penale, diritto processual-penalistico, sociologia e legislazione della security e di psicologia sociale forense.

Il terzo, “Professioni e Organizzazioni Economiche”, adotta un approccio multidisciplinare che, integrando saperi propri delle scienze economiche, giuridiche e sociali, mira a formare addetti alle professioni economiche in ambito contabile, fiscale e tributario e nella gestione d’impresa.

Per avere più informazioni sui corsi, sui costi e convenzioni basta contattare il polo ai seguenti recapiti: POLO DI SPOLETO – Associazione Culturale Tuttoggi.info, Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572 – https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto