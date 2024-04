"UniMusic 2024", ecco il concorso musicale per gli universitari: sezioni e premi in denaro. Aperto anche ai podcast - Tuttoggi.info

Conto alla rovescia per partecipare a “UniMusic 2024” il concorso musicale a premi per studenti universitari, indetto dall’Adisu

Conto alla rovescia per partecipare a “UniMusic 2024” il concorso musicale a premi per studenti universitari, indetto dall’Adisu. La domanda, disponibile sul sito dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, va spedita entro il 9 aprile. A “UniMusic 2024” possono partecipare artisti singoli o gruppi musicali con almeno 2 studenti universitari, regolarmente iscritti per l’anno accademico 2023/2024 a: Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Conservatori di Musica di Perugia o di Terni, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia, Istituto Italiano Design di Perugia. L’assegnazione dei premi in denaro, le performance dei finalisti delle 3 sezioni “storiche” del concorso e l’ascolto dei podcast selezionati saranno protagonisti, anche quest’anno, del festival “L’Umbria che spacca”, che si terrà a Perugia dal 3 al 7 luglio.

Gli obiettivi. L’obiettivo del concorso è promuovere artisti singoli e formazioni musicali, composte da studenti universitari italiani e stranieri residenti in Umbria. Ma anche ad assecondare la partecipazione di musicisti facenti capo a diverse espressioni artistiche. “L’intento è fornire ossigeno alla creatività musicale degli studenti, incentivando la partecipazione e l’aggregazione tra giovani – sostiene Fabio Santini, amministratore unico dell’Adisu – Naturalmente, è evidente lo scopo di incoraggiare l’esibizione dal vivo, completamente gratuita, di artisti singoli e gruppi formati da studenti universitari. Tutto ciò comprendendo anche il fine di selezionare 3 artisti all’interno di ciascuna delle 4 sezioni a concorso e assegnare loro dei premi in denaro, in base alla votazione ricevuta. La novità di quest’anno è la sezione podcast, una modalità preferita dai giovani e facilmente realizzabile anche con strumenti d’uso quotidiano, come un semplice smartphone”.

Le sezioni. Queste le classi di concorso alle quali è possibile iscriversi che, complessivamente, vedono in palio quasi 7 mila euro.

“Singoli”: si rivolge a tutti gli autori individuali, senza preclusione di genere musicale, esclusivamente con repertorio proprio. Il requisito, dunque, è l’assoluta originalità: è vietato riprodurre brani altrui o cover, pena l’esclusione. Per 1° classificato in premio € 500; per il 2° € 300; per il 3° vincitore € 200.

“Band”: dedicata a gruppi musicali, composti da un numero che va da 2 a 7 elementi, senza preclusione di genere musicale, esclusivamente con repertorio proprio. Per il 1° classificato in palio € 1.500; per il 2° € 900; per il 3° classificato € 600.

“Musica da camera”: si rivolge ad esecutori singoli o ensemble strumentali da camera (composti da non più di 7 elementi) che eseguano brani di autori classici o contemporanei. Per il 1° classificato il premio è € 500 (se esecutori singoli) e € 1.000,00 (se ensemble strumentali); per il 2° classificato € 300 (ai singoli) e € 800 (se ensemble strumentali); per il 3° classificato € 200 (se singoli) e € 500,00 (se ensemble strumentali).

Podcast “No Gigs” (letteralmente “niente concerti”) costituisce la vera novità del bando 2024. Si rivolge alla produzione originale di file musicali in formato .mp3 della durata massima di 03’30”, realizzati con qualsiasi strumento di emissione, produzione e trasformazione sonora. Tutti possono partecipare: candidati singoli o associati. Sia per esecutori singoli o gruppi, in palio: per il 1° classificato € 300; al 2° € 200; al 3° € 100. Il voto sarà solo online – non come nelle altre sezioni, durante le esibizioni “live” presso il “100 dieci Cafè” di Perugia – questa sezione, infatti, sarà fruita e votata esclusivamente su una piattaforma collegata al sito istituzionale.

Come partecipare. La domanda di partecipazione al concorso va compilata direttamente sul sito dell’Agenzia (https://www.adisu.umbria.it) attraverso il modulo di iscrizione predisposto, entro e non oltre il prossimo 9 aprile, ore 23.59. Informazioni sul concorso possono essere richieste alla struttura dell’Agenzia “Servizi per la generalità degli studenti ed attività culturali”, chiamando il centralino allo 0754693000.