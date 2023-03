Una notte senz’acqua, ecco le vie interessate

– Via del Ranuncolo

• Via della Giunchiglia

• Via del Giaggiolo

• Strada San Galigano Rimbocchi

• Via Bartoli

• Strada Santa Lucia

• Via del Cashmere

• Via del Filato

• Via del Bottone

• Via della Lana

• Via Sonnino

• Via Salandra

• Via Venosta

• Via Tittoni

• Via dei Pesci

• Via Quintino Sella

• Via del Capricorno

• Via Ricasoli

• Via Prinetti

• Via del Legnatico

• Via dell’Acero

• Via del Frassino

• Via del Platano

• Via del Timo

• Via della Betulla

• Strada Santa Lucia Canetola

• Strada Cappuccinelli

• Via Campo del Patollo



Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere

caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi

urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero

verde: 800 250 445.