Una notte a Spello con i DJ più famosi d’Italia, gratuita e aperta a tutti

Ancora grandi eventi a Spello: dopo il clamoroso successo della Mezza Notte Bianca e di ‘Cinema sotto le Stelle’ ecco che grazie all’associazione Amici di Spello, la Splendidissima Colonia Julia è pronta ad ospitare un’altra grande serata.

L’appuntamento è per giovedì 2 agosto con i Dj più famosi d’Italia per una giornata all’insegna dello sport, della musica, dei giochi per bambini all’insegna della solidarietà e della promozione dell’educazione stradale.

A partire dalle 20 infatti ingresso gratuito per tutti a piazza Kennedy con star della consolle del calibro di Provenzano Dj; Ricky Le Roy; Dj Ross; Silvano del Gado; Leandro Da Silva e molti altri ancora. Musica e spettacolo di luci con l’Alien Laser Show per un’atmosfera davvero unica e coinvolgente.

In consolle anche i residenti dj: Gamma; Mirco Meloni; Nicola Meloni; Michele Tomassini, special guest Umbria, MasterEnjoy; vocalist Raffaele Porzi. Un serata evento che proseguirà sino a notte.

E nel pomeriggio, alle 17.30 presso gli impianti sportivi in Località Osteriaccia di Spello, triangolare di calcio con ingresso gratuito tra la Nazionale Italiana Dj, rappresentativa commercianti di Spello e rappresentativa Cavalieri della Repubblica sezione di Foligno – Valle Umbra. Per l’occasione, saranno raccolti fondi per il rifacimento dei giardini di Collepino, come già per l’evento Cinema Sotto le Stelle.

A dare il calcio d’inizio, l’assessore regionale alla Sanità Luca Barberini ed il sindaco di Spello Moreno Landrini.

Questa quinta Giornata dell’Educazione Stradale è stato organizzata e fortemente voluta, come gli altri due eventi, dall’associazione Amici di Spello.

E non finisce qui: lungo via Roma infatti, sarà allestito uno street park con giochi gonfiabili ed attrazioni per l’intrattenimento dei bambini.

Sul fronte prettamente culturale, prevista l’apertura straordinaria serale della Villa dei Mosaici di Spello, con la possibilità di accessi eccezionalmente gratuiti.

