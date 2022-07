Una mostra di gemelli da polso per ricordare con "bellezza" l'Avv. Salvatore Finocchi - Tuttoggi

Ed è proprio su questa particolare predilezione personale che la famiglia di Salvatore Finocchi, la moglie Leonella, le figlie Irene, Benedetta e Maria Elena, hanno pensato proprio in occasione della 65 edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, manifestazione che Finocchi amava spassionatamente, di organizzare un suo tangibile ricordo.

Sono infatti visibili presso la Sala Degli Ori, in via Saffi 18, (visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 22.00 fino alla fine del Festival) una ricca serie di 90 pezzi della famosa collezione dei gemelli da polso dell’Avvocato. Collezione che nella sua totalità supera di molto la cifra dei pezzi esposti e che Salvatore amava comprare in giro per i mercati d’Italia ma soprattutto all’estero, Parigi soprattutto, dove appunto all’età di 30 anni ebbe inizio la sua vastissima collezione.

Oggetti di ogni genere di fattura e valore: pietre preziose, smalti e oro lavorato, o anche semplici ma a tema, come una coppia di gemelli della “Giustizia”, acquisto di qualche tempo prima della sua scomparsa. ( foto Vantaggioli).

Sala Degli Ori, in via Saffi 18, (visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 22.00 fino alla fine del Festival)