Un voto come "Luogo del cuore", occasione unica per salvare e valorizzare Parco Ranghiasci - Tuttoggi.info

C’è un’occasione unica per salvare, riqualificare e riportare agli antichi splendori il Parco Ranghiasci di Gubbio.

Attraverso un clic, un voto online dato aderendo alla 12^ edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), infatti, fino al 10 aprile 2025 è possibile partecipare alla più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano, che da vent’anni raccoglie le segnalazioni dei luoghi più amati dagli italiani (oltre 11 milioni di voti raccolti fino ad oggi, a favore di più di 39.000 luoghi votati in 6.508 Comuni).

Soprattutto, però, il censimento premia i primi tre luoghi classificati intervenendo direttamente nel recupero grazie a premi economici – quest’anno fino a 70mila euro al primo classificato – utili a realizzare lavori di restauro e valorizzazione. Dalla prima edizione a oggi sono stati sostenuti 163 interventi di tutela in tutte le regioni d’Italia.

I contributi messi a disposizione per il sostegno sono pari per questa edizione a 600mila euro in totale, ovvero 200mila euro in più rispetto alle precedenti edizioni: nello specifico il 1° classificato si aggiudica 70mila euro, il secondo 60mila euro e il terzo 50mila euro. Anche la dotazione del bando post censimento, che sarà aperto dopo l’annuncio dei risultati, a cui potranno partecipare i luoghi che avranno raggiunto una soglia minima di 2.500 voti, vedrà un aumento conseguente: sarà infatti possibile richiedere contributi fino a 50.000 euro.

Come si vota

Si può esprimere la propria preferenza per Parco Ranghiasci (si vota per un unico luogo, pena l’annullamento!) sul sito www.iluoghidelcuore.it. Chiunque può votare: maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri. Si può inoltre costituire un gruppo – e registrarlo attraverso la sezione “promuovi” del sito – su cui concentrare una raccolta voti (in classe, nelle associazioni, negli uffici…), utilizzando i materiali disponibili sul sito (banner, volantini, moduli cartacei…).