Un ulivo per Fabrizio Cardarelli, il Sindaco nel cuore degli spoletini | La proposta per una piazza - Tuttoggi.info

Un Ulivo per ricordare Fabrizio Cardarelli, il professore di fisica prematuramente scomparso nel pieno del mandato della sindacatura che stava rappresentando una svolta per la città e i suoi abitanti.

E’ quello che un piccolo gruppo dei tanti amici e amiche di Fabrizio ha voluto sistemare nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 24 maggio, in Piazza della Genga, nel piccolo spazio verde di cui ha da sempre cura, come pure delle piante antistanti del Comune e persino della stessa piazza, la generosa Anna.

Una sobria cerimonia per festeggiare anche il 67mo compleanno di Cardarelli (lo avrebbe compiuto lo scorso 21 maggio).

Alla signora Anna l’onere, dinnanzi ad una trentina di amici, molti dei quali con gli occhi rossi per la commozione, di spiegare questo gesto che contribuirà a tenere vivo l’esempio del “Prof” come lo chiamavano, lo chiamavamo tutti.

Un ulivo per Fabrizio Cardarelli

“Il primo motivo” ha detto Anna “è che Fabrizio, solito a passare per Piazza della Genga, si fermava spesso a parlare con me di questo semplice angolo di verde e diceva quanto sarebbe stato bello creare un giardino in ogni piazza e vicolo della città che tanto amava. Per questo è stato deciso di portare questo ulivo qui, in questa piazza che spesso è teatro di atti indisciplinati da parte di giovani. Ci piace ricordare che per il Fabrizio professore non è stato mai difficile arrivare a toccare il cuore anche dell’alunno più indisciplinato, quindi crediamo sia giusto sia qui. Posizionarlo un anno fa, oggi o tra tre mesi è uguale, perché Fabrizio è indimenticabile, non solo per la sua famiglia, gli amici, da chi ci ha lavorato, ma anche e soprattutto da chi non lo conosceva ed ha cominciato a scoprirlo nel tempo, persino da chi non l’ha votato”.

E qui la Piloni racconta un aneddoto avvenuto in questi giorni. “mi sono rivolta a un ferramenta di Spoleto per acquistare alcune cose per la targa ricordo, ebbene quando ha saputo che era per un omaggio a Fabrizio non ha voluto un centesimo perché, sue parole, ‘non l’ho votato ma era una brava persona, un vero sindaco!’”.

“Abbiamo scelto l’ulivo per Fabrizio Cardarelli perché, al di là del significato che nei secoli gli è stato dato, questa è una pianta che non molla, capace di resistere anche ai maltrattamenti con tenacia, con il suo colore ostinatamente verde, con i suoi frutti e la sua ombra, capace di regalare sempre qualcosa a qualcuno, come Fabrizio”.

Dopo un commosso applauso è stata invitata la moglie Emanuela e la sorella Ester a deporre una targa ricordo intorno al tronco dell’ulivo dedicato a Cardarelli: in questa si riconosce il sindaco Fabrizio Cardarelli con la fascia tricolore che guarda la città di Spoleto, la città del Festival. A fianco è inciso: “Sempre un passo dietro al tuo cuore e uno davanti al giudizio degli altri. Gli Amici di Fabrizio Cardarelli”.

L’intitolazione di una Piazza

A margine della cerimonia si è parlato della proposta di intitolare una via o una piazza al compianto Sindaco. Richiesta che già da due legislature è approdata in Comune (Giunta De Augustinis prima, Sisti oggi) ma che non trova ascolto da chi deve decidere. E non vi sono neanche ostacoli burocratici per la decisione.

Il prossimo 10 dicembre saranno 7 anni dalla scomparsa di Cardarelli. Chi sperava che il ricordo potesse cadere nel vuoto della memoria – un po’ come si è maldestramente tentato con la figura del M° Gian Carlo Menotti – continua a commettere un grave errore, anche di rispetto nei confronti della cittadinanza. Basta vedere i social, da Facebook a Instagram, per verificare come non ci sia ricorrenza – Natale, Corsa dei Vaporetti, giorno della nascita e della morte, persino del suo insediamento in Municipio – che centinaia di spoletini postino una foto, un ricordo, un aneddoto insieme al Prof.

Così, da queste colonne, lanciamo l’appello al Presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti, che Fabrizio stimava molto, e al sindaco Andrea Sisti a non rinviare oltre la discussione e approvazione della mozione già reiterata. E aggiungiamo la proposta che a Cardarelli potrebbe ben essere intitolata la Piazza del centro in cui nacque, piazza Pietro Fontana, Gonfaloniere di Spoleto (l’attuale sindaco) dal 1825 al 1828, politico, studioso di poesia, botanico ed economista. Un curriculum che per molti aspetti assomiglia a quello di Fabrizio, ufficiale di artiglieria, ricercatore all’Università La Sapienza, inventore di apparecchiature per fini didattici, docente di fisica, matematica ed elettronica, politico (fu lui il fondatore della prima lista civica in Umbria), presidente della holding della locale banca, impegnato tramite la diocesi in favore dei più deboli.

Un’idea potrebbe essere intitolarla ad entrambi, magari “Piazza Fabrizio Cardarelli, già Piazza Pietro Fontana”. Anche su questo seguiremo come sempre i lavori della giunta e del parlamento cittadino.

© Riproduzione riservata