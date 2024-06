Lavori in galleria, raccordo Perugia - Bettolle chiuso da venerdì - Tuttoggi.info

Interventi di miglioramento idraulico per il deflusso delle acque all’interno della galleria “Volumni”. Novità sulla E45

Un tratto del raccordo Perugia – Bettolle chiuso a partire dalla serata di venerdì e fino alla tarda mattinata di sabato. A renderlo noto è l’Anas. Lungo il raccordo, infatti, devono essere eseguiti interventi di miglioramento idraulico per il deflusso delle acque all’interno della galleria “Volumni”, tra Ponte San Giovanni e Piscille.

La prima fase interesserà la carreggiata in direzione Perugia / Firenze. Per contenere i disagi al traffico, l’intervento si svolgerà prevalentemente in orario notturno a partire dalle 21:00 di venerdì 21 giugno. Durante le operazioni, sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia / Firenze tra Ponte San Giovanni e Piscille. Il traffico proveniente dalla E45 e da Ponte San Giovanni, diretto verso Perugia/Firenze, sarà deviato su via Adriatica-via Assisana per entrare sul raccordo Perugia-Bettolle utilizzando lo svincolo di Piscille. La riapertura è prevista entro le 12:00 del giorno successivo, sabato 22 giugno.

Sempre l’Anas rende noto che invece sulla E45, gli interventi tra Ripabianca e Casalina (Deruta) in carreggiata nord sono terminati in anticipo. Da oggi sono quindi riaperti gli svincoli per chi viaggia in direzione Cesena mentre, per consentire analoghi lavori in carreggiata sud, sono provvisoriamente chiusi:

lo svincolo di Ripabianca in ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Terni

in ingresso e uscita per chi viaggia in lo svincolo di Casalina solo in ingresso direzione Terni

Il completamento è previsto entro sabato 22 giugno.