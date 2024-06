Norcia, 'rinasce' il circolo Pd: Palazzeschi coordinatore - Tuttoggi.info

Coordinatore del circolo Pd di Norcia "Ufente Vannicelli" è Luciano Palazzeschi, sua vice Ilaria Amici

A Norcia torna ad esserci un circolo del Partito democratico. Dopo un periodo di assenza, infatti, nella città di San Benedetto si è ricostituita una sezione del Pd: è stata intitolata a Ufente Vannicelli, che fu antifascista e primo sindaco di Norcia dopo la Liberazione.

“La nascita di questo circolo – spiegano dal direttivo pro tempore – rappresenta un significativo valore aggiunto per la comunità di Norcia offrendo un punto di riferimento per tutti i cittadini che condividono i valori democratici e progressisti. Il Circolo PD “Ufente Vannicelli” di Norcia nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini consapevoli, tutti mossi dal desiderio di impegnarsi attivamente per il bene comune. Riconoscendoci nei principi e negli ideali del Partito Democratico, abbiamo deciso di unirci per creare uno spazio di confronto, partecipazione e proposta, aperto a tutti coloro che vogliono contribuire allo sviluppo e al miglioramento della nostra città. Insieme, intendiamo promuovere iniziative e progetti che possano rispondere concretamente alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti, favorendo la partecipazione attiva e il dialogo con le istituzioni locali”.

Coordinatore del circolo Pd di Norcia “Ufente Vannicelli” è Luciano Palazzeschi (nella foto), sua vice Ilaria Amici.