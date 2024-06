Ballottaggio Gubbio, Girlanda "integra" il suo programma con alcune proposte della sinistra - Tuttoggi.info

Ufficialmente non ci sono stati apparentamenti o alleanze ma l'ex sottosegretario forzista si "ispira" e riprende alcuni obiettivi elettorali dalle coalizioni che non hanno raggiunto il ballottaggio "Ci impegneremo a realizzare anche questi"

In queste ore Rocco Girlanda – candidato sindaco che se la vedrà al ballottaggio con Vittorio Fiorucci – si “ispira” alle altre forze civiche di sinistra uscite “sconfitte” dal primo turno elettorale.

La coalizione dell’ex sottosegretario forzista – oggi “civico” e leader di Rinascimento Eugubino – nonostante non siano stati fatti accordi né apparentamenti, ha infatti inoltrato una PEC al Segretario del Comune di Gubbio dichiarando: “Visto l’esito del risultato elettorale del primo turno è nostra intenzione prendere l’impegno di integrare il nostro programma amministrativo con alcuni dei contenuti già presenti nei programmi presentati dalle coalizioni che non hanno raggiunto il ballottaggio”.

In particolare Girlanda ha voluto aggiungere ai suoi obiettivi elettorali quelli riguardanti l’agricoltura (un censimento dei terreni e immobili del territorio) e l’informatizzazione (soluzioni “smart” per la gestione della città) già indicati da Alessia Tasso; da Leonardo Nafissi ha invece voluto “attingere” dall’implementazione del Turismo e dallo Sviluppo Economico (la promozione di servizi a supporto delle imprese locali).

Infine l’ex sottosegretario forzista si è ispirato anche a Francesco Tognoloni, che sul suo programma aveva proposto la creazione di un centro a Gubbio in collaborazione con Asl per i disturbi alimentari e la ricerca delle malattie da inquinamento, oltre alla realizzazione di un polo culturale del contemporaneo, e ha semplicemente citato Francesco Della Porta e il suo programma incentrato principalmente sulle tematiche ambientali, per le quali Girlanda ritiene “di essere stato già esaustivo sull’argomento”.

“Ci impegniamo a realizzare tutti i contenuti sopra riportati – ha concluso Girlanda – Tale dichiarazione nasce dalla volontà della nostra coalizione di realizzare un programma civico e pienamente condiviso dai cittadini ed orientato alla pacificazione della città. Sicuramente alternativo alla proposta prettamente politica della destra di Vittorio Fiorucci”.