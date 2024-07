Un altro lutto sconvolge l'Altotevere, Stefano Pulcinelli se ne va a soli 49 anni - Tuttoggi.info

Era dirigente del Trestina Volley e appassionato di pesca sportiva, i funerali si svolgeranno venerdì 12 luglio a Badia Petroia (Città di Castello)



Dopo quelli di Virginia e Sofia un altro lutto sconvolge l’Altotevere in queste ore. Ieri sera (9 luglio) se n’è andato improvvisamente, a soli 49 anni, Stefano Pulcinelli, dirigente del Trestina Volley.

E’ proprio la società bianconera, scioccata per l’accaduto, ha ricordato così il suo “Bibo”, come veniva chiamato: “Ci mancherà il tuo sorriso dolce, i tuoi modi pacati, la tua disponibilità, le tue critiche e suggerimenti. Ci mancherà tutto! Tutto quello che si legava a te e che ci legava a te. Non sarà facile colmare questo vuoto, anzi sarà impossibile”.

“Eri una persona speciale per noi, eri un buono Sarà quasi inevitabile cercarti con lo sguardo la dove eri solito sederti e ci si spezza il cuore al solo pensiero di non vederti più lì. Ma proveremo a consolarci così come ci hai insegnato, pensando che tu te ne sia andato in un momento di piena felicità. Sarà una magra consolazione ma forse l’unica per provare lentamente a tornare a sorridere così come facevi tu. Ciao Stefano!”

Conosciutissimo in tutta la vallata, Stefano – che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 5 settembre – era molto noto e benvoluto soprattutto nella zona sud del Comune. Era anche un grande appassionato di pesca sportiva e, nel 2016, si era pure candidato a consigliere comunale alle elezioni amministrative, a sostegno del sindaco Luciano Bacchetta. I funerali saranno celebrati venerdì 12 luglio, alle ore 10, nella Chiesa parrocchiale di Badia Petroia.