L'Altotevere scosso da un'altra tragedia, Sofia se ne va a soli 30 anni - Tuttoggi.info

La giovanissima cantante era originaria di Monte Santa Maria Tiberina, solo 6 giorni fa la scomparsa di Virginia, sua coetanea

Un’altra tragedia improvvisa – ad una settimana di distanza da quella di Virginia – sta sconvolgendo in queste ore l’intero Altotevere. A soli 30 anni (peraltro compiuti a inizio mese), ieri sera (24 giugno), è scomparsa Sofia Addoni, nota a tutti come la cantante del gruppo Ef Gee Bis.

Originaria di Monte Santa Maria Tiberina con una passione sconfinata per la musica, Sofia era conosciuta in tutta l’Umbria ed oltre, dove chiunque – almeno una volta – l’ha vista protagonista a matrimoni, feste e cerimonie varie in veste di frontwoman della band.

Basta un post dei colleghi di lavoro degli Ef Gee Gis – risalente al giorno del suo compleanno (3 giugno) per descrivere chi era Sofia: “Semplicemente unica. Diciamo la verità, la star del gruppo è lei!

Trovare parole che siano adatte ad esprimere quanto sei importante per noi è molto molto difficile.

Ti ricordiamo che saremo sempre lì pronti per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. Ti vogliamo tanto tanto bene!“

Il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina Letizia Michelini ha commentato la tragedia con una sola frase “Vorremmo svegliarci domattina e pensare sia stato solo un brutto sogno”. I funerali di Sofia non sono ancora stati fissati. Appena arriveranno novità aggiorneremo data e luogo. Alla famiglia e agli amici della 30enne vanno anche le condoglianze della nostra redazione.