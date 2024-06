Altotevere sconvolto per la scomparsa di Virginia Berliocchi "Suo sorriso e bontà esempio da seguire" - Tuttoggi.info

La giovane è scomparsa ieri sera (18 giugno) all'età di soli 31 anni | Era una ragazza molto conosciuta per il suo forte impegno nel sociale

Un’intera comunità è rimasta sconvolta, in queste ore, per la prematura scomparsa di Virginia Berliocchi, a soli 31 anni, avvenuta ieri sera (18 giugno)

A piangere la ragazza è soprattutto Cerbara, frazione di Città di Castello dove viveva con la famiglia ed era faro di tante iniziative di carattere scolastico e sociale. Virginia era infatti referente per il dopo scuola ed il centro estivo proprio presso la parrocchia di Cerbara, per mezzo della Onlus Oratorio Per di Qua, oltre ad essere stata ideatrice e fondatrice della Onlus Hakuna Matata, impegnata nella clownterapia e volontariato nella Caritas.

“Ad appena 30 anni un destino inesorabile l’ha portata via a famiglia, amici e tante persone che gli volevano bene e la conoscevano ed apprezzavano per la sua straordinaria umanità, altruismo e dedizione verso gli altri” hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi, l’ex assessore Andreina Ciubini (già presidente di Asp Muzi Betti) e la consigliera comunale Rosanna Sabba, anch’esse originarie di Cerbara e da sempre profonde ammiratrici del messaggio di umanità e solidarietà che Virginia sapeva trasmettere. “Il sorriso e la sua bontà saranno per noi sempre esempio da seguire”, hanno concluso nel rinnovare le più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia.