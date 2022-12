Umbria, via libera all’aumento di consiglieri e assessori regionali

Discussione avviata in Conferenza Stato - Regioni | Posti in più a disposizione dei partiti, dopo il taglio dei parlamentari

Primo via libera al possibile aumento del numero dei consiglieri regionali nell’Assemblea legislativa dell’Umbria e degli assessori per la Giunta. La novità emersa nella seduta di mercoledì della Conferenza Stato – Regioni, infatti, è la possibilità di elevare dagli attuali 20 (più il presidente della Regione) a 24 (oltre al governatore) il numero dei componenti del Consiglio regionale dell’Umbria. Con due assessori in più per la Giunta. Questo, in base ai nuovi parametri che si vorrebbero stabilire per le Regioni a statuto ordinario.

In Umbria il numero dei consiglieri è sceso da 30+1 a 20+1 nelle ultime due legislature (il secondo mandato con Marini presidente e quella attuale con la presidenza Tesei), a seguito della riforma della legge elettorale e dello statuto regionale. Quando si è deciso anche il contestuale taglio di due assessori (passati da 7 a 5), con l’accorpamento delle deleghe che ha portato i vertici politici a doversi occupare di materie fra loro non omogenee, con un conseguente maggior peso all’apparato dirigenziale.