Umbria protagonista a Roma alla Fiera nazionale della piccola e media editoria - Tuttoggi

Dal 4 all'8 dicembre 33 editori umbri hanno partecipato all’interno dello spazio della Regione Umbria alla 19^ edizione di Più libri più liber

L’Umbria protagonista a Più libri più liberi 2021. Dal 4 all’8 dicembre 33 editori umbri sono sbarcati sulla “Nuvola” di Fuksas, all’EUR, per la diciannovesima edizione della Fiera nazionale della piccola e media editoria. Una partecipazione importante, dopo il successo dell’edizione 2021 di Umbrialibri a Perugia e Terni, che ha confermato la vivacità del comparto editoriale umbro, sempre più strumento di promozione anche economica e turistica della Regione.

“Siamo particolarmente soddisfatti – sottolinea Paola Agabiti, assessore alla Cultura della Regione Umbria – perché il rilancio della nostra regione passa anche e soprattutto attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze culturali, e per questo ringrazio gli editori umbri intervenuti a Roma. Ritengo, in tal senso, che sia importante continuare a far crescere Umbrialibri, facendola diventare sempre più una rassegna continua e itinerante in regione e volano di promozione dell’Umbria in tutta Italia, grazie alla partecipazione a iniziative come Più libri più libri e alle altre manifestazioni analoghe che stanno finalmente ripartendo”.

Grande soddisfazione espressa anche dall’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa che ha dichiarato: “La partecipazione degli editori umbri a Più Libri più liberi 2021 si è conclusa con grande successo in continuità con l’azione promozionale avviata con l’ultima edizione di Umbrialibri che ha visto per la prima volta il coinvolgimento di Sviluppumbria. L’Agenzia mette al centro della propria operatività le imprese dedicando particolare attenzione anche a quelle piccole realtà che, come nel caso delle case editrici regionali, testimoniano bene la qualità e la dinamicità culturale dell’imprenditoria umbra”.

A Roma hanno partecipato, nello stand condiviso della Regione Umbria, Aguaplano Libri, ali& no editrice, Bertoni editore, Calzetti & Mariucci, Centro studi americanistici-Circolo amerindiano, Cesvol umbria, Cittadella editrice, Cultura e salute Editore, Dalia edizioni, Edizioni Era Nuova, Edizioni Francescane Italiane, Edizioni Frate indovino, Edizioni Thyrus, Edizioni Vitamine, Emergenze Publishing – Edicola 518, Fabrizio Fabbri, Francesco Tozzuolo editore, Futura Libri, Francesco Gaggia, Gambini editore, Graphe.it edizioni, Guerra edizioni, Il Formichiere, Intermedia edizioni, Jo March Agenzia Letteraria, LuoghInteriori, Midgard editrice, Morlacchi editore, pièdimosca edizioni, Prosveta, Pulci Volanti, ReaLibri-Pegaso edizioni, Francesco Zampa editore.