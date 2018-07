Umbrialibri approda al Festival di Spoleto con una mostra mercato speciale

Umbrialibri porta il meglio dell’editoria umbra in mostra al Festival di Spoleto. La manifestazione promossa dalla Regione Umbra sarà infatti ospite del 61° Festival dei Due Mondi con una speciale mostra mercato, sabato 7 e domenica 8 luglio, nella piazza del Comune di Spoleto.

Un prestigioso antipasto, per tutto il comparto editoriale umbro, in vista della 24^ edizione di Umbrialibri, in programma dal 5 al 7 ottobre nel Complesso monumentale di San Pietro a Perugia. Titolo e “filo conduttore” di quest’anno sarà La cura delle idee, tema che si svilupperà attraverso lezioni, confronti, dibattiti e conferenze, oltre che presentazioni di libri e progetti, a cui parteciperanno anche quest’anno firme di prestigio del mondo accademico e giornalistico, scrittori e critici, studiosi ed intellettuali di rilievo nazionale ed internazionale. Tra le tante iniziative in programma nella tre giorni di ottobre, la premiazione della prima edizione del Premio letterario nazionale Opera Prima “Severino Cesari”, intitolato al grande intellettuale umbro, uno dei più importanti editor italiani degli ultimi decenni, presentato ufficialmente nelle settimane scorse.

