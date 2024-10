Umbria Fashion, Nicoletta Spagnoli e le creazioni degli studenti - Tuttoggi.info

Seconda e ultima giornata alla Sala dei Notari di Perugia per l’Umbria Fashion, l’evento che coniuga moda, arte e solidarietà, ideato da Laura Cartocci, founder e presidente. Numerosi i protagonisti che nella giornata di sabato si sono alternati, tra fashion show, contest, talk, premi e riconoscimenti, sotto la conduzione della presentatrice Manuela Marinangeli.

Tra i momenti salienti della giornata di sabato, la consegna del ‘Premio talenti umbri’ a Luigi Preziotti, designer director di Prada, e Gabriele Baldinotti, ceo di Herno spa. Ricordato Umberto Ginocchietti, stilista e imprenditore perugino, fondatore dell’iconico marchio. Premiato, inoltre, Marco Weber, general manager di Ermanno Scervino.

Dopo il talk ‘Moda e arte. Il fascino della contaminazione’, spazio ai Fashion show dell’Accademia di Belle Arti (Aba) ‘Pietro Vannucci’ e Nuovo Istituto Design (Nid) di Perugia, impegnati in una competizione che li ha portati a realizzare ciascuno cinque abiti ispirati al Perugino. Fuori concorso, poi, le sfilate degli studenti del Laboratorio di Fashion Design del corso di Laurea in Design dell’Università degli studi di Perugia.

Premi speciali, poi, quali Premio Moda Antonio Becchetti, Premio Solidarietà Laura Buco e Premio Arte, istituiti in ricordo di tre personalità umbre molto amate che si sono distinte in vita nel loro ambito di attività, sono stati assegnati rispettivamente a Claudia Chiarioni, al Comitato Daniele Chianelli e all’artista Massimiliano MaMo Donnari, in ricordo del Maestro Franco Venanti. La giornata si è chiusa con la sfilata degli abiti realizzati da giovani fashion designer nell’ambito del Contest stilisti emergenti, a cui è stato chiesto di farsi interpreti del proprio tempo realizzando un abito ispirato all’artista Alberto Burri, in particolare all’opera Rosso plastica.

La giornata di domenica

L’attore e modello Sergio Muniz aprirà la giornata di domenica, alle 15.30, insieme a Laura Cartocci e Laura Pernazza, presidente della provincia di Terni, e verrà proclamato Cavaliere di Un’idea per la vita onlus, alla presenza della madrina dell’associazione Paola Fioroni e della presidente del cuore Carla Pencelli, alle 16.45. Due, poi, i talk in programma domenica, moderati, il primo dalla giornalista Donatella Binaglia, e il secondo dalla giornalista Donatella Miliani: alle 16, ‘Body positive vs body shaming: la moda fa la sua parte?’, con Sergio Muniz, Giulia Accardi, modella e influencer, e Francesca Magrini, ex indossatrice e coreografa; alle 17.15 ‘La moda nel tempo dell’intelligenza artificiale: necessità, evoluzioni e prospettive’. In mezzo, alle 17.05, il fashion show ‘Il borgo è donna’, a cura di AboutUmbria e I Borghi più belli d’Italia in Umbria. Restando in ambito sfilate, alle 18.40 ci saranno i fashion show di Badiali, Ecipa e la Riviera Atelier mentre l’ultimo in programma, alle 19.45, è il fashion show Indossare l’arte ‘Simbolo e preziosità’ che celebrerà l’artista Marvin Oliver, uno dei principali esponenti dell’arte contemporanea dei Nativi Americani, in virtù del gemellaggio che lega Seattle a Perugia.

A intervallare i due eventi, alle 19, la premiazione di Rajan Tolomei, international make-up artist & designer. Tra gli ospiti di domenica spicca Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttore creativo dell’azienda Luisa Spagnoli Spa, intervistata dalla giornalista Donatella Miliani nello spazio riservato alle Storie di successo, alle 18. La giornata sarà arricchita dal fashion show previsto alle 19.15 che avrà come tema ispiratore l’Aurora umbra di Gerardo Dottori interpretata dagli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado a indirizzo moda del territorio (Liceo artistico ‘Bernardino di Betto’ e IIS ‘Cavour-Marconi-Pascal’ di Perugia, IIS ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio, IIS ‘Spagna-Campani’ di Spoleto e I.O. Ipsia-Cpia ‘Sandro Pertini’ di Terni), i quali verranno premiati, a seguire, con delle creazioni dell’artista Roberto Domiziani. Spazio anche a danza, musica e canto con le esibizioni degli allievi di Umbria Dance School asd e di una rappresentanza del collettivo musicale Respiro, nato dai Laboratori musicali di Giò, diretti da Gioia e Federica Fruttini.