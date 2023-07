Umbra Acque, un anno fa la morte di Fausto Vinti. Il 6 luglio assemblea dei lavoratori - Tuttoggi.info

"In Umbra Acque si sono fatti diversi progressi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma questo impegno deve continuare"

Oggi, domenica 2 luglio, ricorre l’anniversario della morte di Fausto Vinti, il lavoratore di Umbra Acque deceduto lo scorso anno a seguito di un incidente sul lavoro nella sede aziendale di Ponte San Giovanni.

La Rsu di Umbra Acque partecipa al ricordo del collega che i familiari hanno organizzato presso la chiesa parrocchiale di Solfagnano e organizzerà un’assemblea con tutti i lavoratori giovedì 6 luglio, per ricordare e riflettere su un tema cruciale come quello della sicurezza sul lavoro.

“A un anno dalla tragedia il nostro dolore è ancora vivo e per questo ci stringiamo ancora una volta ai familiari e ai cari di Fausto in un grande abbraccio collettivo da parte di tutti i lavoratori – scrive in una nota la Rsu Filctem Cgil di Umbra Acque – Dopo l’incidente, nell’arco di quest’anno, anche grazie al costante stimolo delle organizzazioni sindacali e della Rsu, in Umbra Acque si sono fatti diversi progressi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma questo impegno deve continuare e intensificarsi ogni giorno. Purtroppo nel nostro paese e in particolare nella nostra regione infortuni e morti sul lavoro continuano a ripetersi con una frequenza inaccettabile: i dati ufficiali parlano di 11 vittime nei primi 5 mesi dell’anno in Umbria, un’enormità che come lavoratori non possiamo tollerare. Per questo, nel ricordo del nostro collega e amico Fausto e di tutti i lavoratori uccisi, come Rsu, insieme alle nostre organizzazioni sindacali, ci batteremo sempre di più per interrompere la strage e creare le condizioni per un lavoro sicuro e dignitoso”.