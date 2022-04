Umbertide, approvato Piano triennale Opere pubbliche | Lavori per oltre 12 milioni - Tuttoggi

Il Consiglio comunale dice sì a maggioranza, ecco tutti gli interventi in programma per il futuro di Umbertide e del territorio 

Il Consiglio comunale di Umbertide, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato il Piano triennale delle Opere pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici con i voti favorevoli della maggioranza (Lega e LiberaIlFuturo) e l’astensione della minoranza (Pd, Umbertide Cambia e M5S).

Interventi per 12 milioni

Gli interventi previsti nel 2022 superano i 12 milioni di euro (oltre 10 inseriti per questa annualità e circa 2 milioni sono quelli che l’Amministrazione sta portando avanti e che risultano finanziati recentemente), nella quasi totalità ottenuti da bandi e fondi del Pnrr.

Illuminazione e centro storico

Uno dei punti focali del Piano è la realizzazione della nuova illuminazione pubblica nel capoluogo e nelle frazioni, una vera e propria rivoluzione con cui finalmente si passerà alla tecnologia a Led. Il tutto sarà possibile attraverso la pratica del Project Financing per la quale sono previsti 1.487.000 euro provenienti da capitali privati. Passando al centro storico, con 1,5 milioni di euro verranno riqualificate e ristrutturate piazza Mazzini e le zone circostanti, rivedendo anche la viabilità per ridare una conformazione più razionale al passaggio dei mezzi.

Collegamenti sul Tevere

Nell’ambito della valorizzazione di una delle risorse naturali per eccellenza del territorio come il Tevere, due sono i progetti che vedranno la luce: il primo è la realizzazione di un percorso ciclopedonale (per i quali sono a disposizione 700 mila euro) per il collegamento tra Mola Casanova e l’Abbazia di Montecorona; l’altro invece è la costruzione di una passerella per pedoni e ciclisti sul fiume, che collegherà le due sponde e per i quali è stato ottenuto un finanziamento di 1,4 milioni di euro. In altre parole si potrà andare a piedi o in bici dalla Carpina fino all’Abbazia di Montecorona.

Cultura e scuole

Due sono anche gli interventi in programma per altrettanti luoghi di aggregazione culturale e sociale della città: la ristrutturazione del Centro socio-culturale San Francesco (900 mila euro) e il miglioramento sismico del Museo di Santa Croce (480 mila euro). Grande attenzione sarà data come sempre alle scuole e ai servizi educativi: per la costruzione del nuovo asilo nido comunale sono a disposizione 2.495.000 euro. Per la ristrutturazione della scuola primaria “Anna Frank” di Verna il contributo ottenuto è pari a 1,2 milioni di euro.

Interventi già finanziati

Ottenuti con un mutuo 250 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali. L’Amministrazione, inoltre, sta portando avanti altri cinque interventi già finanziati tutti con contributi, per un totale di 1.913.000 euro che riguardano: la manutenzione cavalcavia di via Madonna del Moro (800 mila euro), l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Calzolaro (540 mila euro) e di Montecastelli (330 mila euro), l’efficientamento energetico della scuola primaria Giuseppe Garibaldi (123 mila euro) e la manutenzione della strada comunale del Sasseto (120 mila euro).

“Passo importante per dare volto nuovo al territorio”

“L’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche rappresenta un altro passo importantissimo per dare un volto nuovo al nostro territorio e per renderlo ancora più vivibile e fruibile – hanno detto il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini – Dai primi giorni del nostro mandato fino a oggi e per tutto il resto di questa consiliatura la nostra azione sarà incentrata nel cercare quante più risorse possibili al fine di realizzare importanti investimenti, senza gravare sul bilancio comunale. La ricerca, che è stata incessante, ha dato i suoi frutti: gli interventi previsti e finanziati presenti nel Piano lo dimostrano. E’ un lavoro di squadra che ha dato dei risultati per il bene di Umbertide e degli umbertidesi”.