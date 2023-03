Ultimatum FdI a Lega: Masselli o divisi

FdI mostra i muscoli e lancia l'ultimatum alla Lega sul candidato sindaco di Terni. Oggi la giornata decisiva

Nella sera di ieri, 29 marzo, durante l’ennesimo tavolo al quale hanno preso parte i vertici del centrodestra per cercare una candidatura condivisa per il sindaco di Terni, FdI ha lanciato il suo ultimatum alla Lega: puntare su Masselli o c’è il rischio di andare divisi. Oggi, 30 marzo, sarà la giornata decisiva e alla Lega tocca la scelta più difficile: restare ferma su Latini (sembra infatti che FdI non voglia altri candidati rispetto al sindaco uscente – quindi ‘bocciate’ le candidature di Alessandrini e Melasecche) o accettare la candidatura di Masselli. Forza Italia ha cercato di mediare, ma il partito della Meloni si è mostrato irremovibile nelle sue posizioni.

Masselli-Latini, ‘duello fratricida’

Qualora anche il tavolo di oggi non dovesse avere esito positivo, si profilerebbe concreta la possibilità di un ‘duello fratricida’ tra Masselli e Latini, situazione che renderebbe ancora più complicato lo scenario politico attuale. Anche nel centrosinistra, infatti, si profila una doppio candidato sindaco, con Fiorelli (M5S) e Kenny (PD), e mai il ballottaggio sarà decisivo come in questa tornata elettorale per decidere le sorti di Palazzo Spada.