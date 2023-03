Elezioni Terni, vertice Meloni-Salvini per il candidato del centrodestra | Si ‘gioca a poker’

Latini-Melasecche-Alessandrini-Masselli, il poker sul tavolo del centrodestra

Sul tavolo del centrodestra si ‘gioca’ un ‘poker’ di potenziali candidati sindaco, con una posta in gioco decisamente alta e con ‘rilancio’ libero. Quella che sembrava inizialmente una partita tra Latini (Lega) e Masselli (FdI) è diventata invece una contesa allargata per via dei ‘correntoni’ interni alla Lega. L’attuale sindaco, infatti, risulta isolato e non avrebbe il pieno appoggio del partito di Salvini che, invece, gradirebbe un profilo come quello di Enrico Melasecche (attuale assessore regionale che, nel caso di candidatura, potrebbe liberare un posto in Regione utile a FdI e col mai realizzato sogno di diventare sindaco di Terni) o come quello di Valeria Alessandrini, l’indimenticata “Lady Lega”, consigliere del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

FdI ‘punta’, Lega rilancia

FdI ha puntato fin da subito sull’attuale assessore al Bilancio, Orlando Masselli, con una manovra ‘romana’, con regista l’onorevole Franco Zaffini, che ha aggirato la potenziale coalizione, costringendo la Lega a rilanciare per non perdere il piatto. Non è sfuggito, infatti, che Latini ha lanciato la sua candidatura a sindaco in modo personale, senza il sostegno del partito, senza una conferenza stampa, senza entusiasmo da parte di alcuni militanti della Lega che, dunque, ha rilanciato con Melasecche e Alessandrini. Vedremo se FdI sarà disposta ad ‘andare a vedere’ le carte della Lega per spartirsi il piatto o vorrà la posta intera.