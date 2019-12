UJ Winter, a Orvieto servizi bus per il Capodanno - Tuttoggi

In seguito al fermo tecnico di uno dei due ascensori al Parcheggio Campo della Fiera, sarà attivato un servizio bus di supporto agli impianti di risalita durante il periodo di Umbria Jazz Winter: – I giorni 28 – 29 – 30 dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 un bus con autista reperibile per attivazione servizio in caso di necessità.– Il giorno 31 dicembre 2019 su 01 gennaio 2020 – dalle ore 24.00 alle ore 04.00 servizio bus navetta con corse continuative dal parcheggio Campo della Fiera fino a Piazza della Repubblica e viceversa.– Il giorno 01 gennaio 2020 – dalle ore 13.00 alle ore 20.00 servizio bus navetta con corse continuative dal parcheggio Campo della Fiera fino a Piazza della Repubblica e viceversa.