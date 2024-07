Uj, è il giorno di Lenny Kravitz: le info su orari, parcheggi, servizi

Per chi arriva in auto o con i mezzi pubblici per assistere al concerto al Santa Giuliana

E’ il giorno di Lenny Kravitz a Umbria Jazz, che questa sera (sabato), si esibirà all’Arena Santa Giuliana. Ecco tutte le informazioni utili per quanti arriveranno a Perugia.

GLI ORARI

Apertura cancelli: ore 18:00

Inizio concerto Lancia Stage: ore 19:30

Inizio concerto Lenny Kravitz: ore 21:30



ARRIVA SENZA STRESS

IN AUTO:

Parcheggia gratuitamente al Parcheggio di Pian di Massiano (imposta la rotta con questa indicazione)!

Dal parcheggio prendi il Minimetrò alla fermata “Pian di Massiano” fino alla fermata “Pincetto”, poi segui le indicazioni.

Gli orari del Minimetrò per il 13 luglio saranno 07:00 -02:45.

Ad integrazione del Minimetrò verrà attivato da Pian di Massiano verso il Terminal Bus di Piazza Partigiani un servizio di navette autobus dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00.

Per Minimetrò e navette autobus potrai usare il biglietto Unico Perugia UP, utilizzabile anche per tutti i mezzi urbani di Perugia: acquista i biglietti a/r (3€) direttamente a Pian di Massiano.

Ricorda: l’ultima corsa del Minimetrò sarà alle ore 2:45 ma non preoccuparti, dalle ore 23:00 il servizio verrà integrato con le navette autobus per il collegamento Terminal Bus di Piazza Partigiani / Parcheggio Pian di Massiano.

IN TRENO:

Dalla stazione centrale “Perugia Fontivegge” potrai prendere il Minimetrò dalla fermata “Fontivegge” fino alla fermata “Pincetto”, poi segui le indicazioni. Gli orari del Minimetrò per il 13 luglio saranno 07:00 -02:45. Utilizza le linee urbane per arrivare alle fermate più vicine all’Arena Santa Giuliana:

Terminal Bus Partigiani: linee A-D-E-L

Consulta il sito www.fsbusitalia.it per tutti gli orari.

IN BUS – linee extraurbane:

Scegli il percorso più comodo per arrivare dai terminal Bus principali di Perugia all’Arena Santa Giuliana:

Terminal Bus Partigiani: è posizionato davanti all’Arena Santa Giuliana quindi ti basterà seguire le indicazioni presenti per trovare il tuo ingresso;

Piazzale Umbria Jazz: da qui puoi accedere al servizio Minimetrò dalla fermata “Pian di Massiano” e scendere alla fermata “Pincetto”, poi segui le indicazioni.

Gli orari del Minimetrò per il 13 luglio saranno 07:00 -02:45.

Sarà inoltre disponibile un servizio navette da Pian di Massiano verso il Terminal Bus di Piazza Partigiani nei seguenti orari:

Andata: ore 16:00 – ore 20:00

Ritorno: dalle ore 23:00

Usa il biglietto Unico Perugia UP sia per le navette che per il Minimetrò e per tutti i mezzi urbani di Perugia: acquista i biglietti a/r (3€) direttamente a Pian di Massiano.

TROVA IL TUO INGRESSO

PIT: accedi dall’ingresso B da Via Cacciatori delle Alpi

Platea Unica: accedi dall’ingresso A da Piazzale Partigiani

Gradinata: accedi dall’ingresso A1 da Piazzale Partigiani

Se hai qualche dubbio chiedi aiuto al personale presente e segui le indicazioni.

PROTEGGITI DAL CALDO

Viste le temperature elevate, si consiglia di assumere precauzioni per proteggere. Crema solare, acqua e cappello non possono mancare nel kit del vero fan di UJ.

SICUREZZA

E’ assolutamente proibito introdurre oggetti pericolosi, infiammabili, ingombranti o vietati dalle norme e dal buon senso.

ALTRE INFO

Si possono consultare le FAQ su www.umbriajazz.it per scoprire la lista completa degli oggetti non ammessi nelle aree concerto.