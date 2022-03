Ucraina, Fondazione Carit aderisce a campagna ACRI - Tuttoggi

Guerra Russia-Ucraina, la Fondazione Carit aderisce a iniziativa ACRI e si prenderà carico dei bisogni dei cittadini ucraini presenti a Terni

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni in campo per il popolo ucraino. L’Acri, l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, ha infatti approvato lo stanziamento di due milioni di euro a valere sulle disponibilità del “Fondo Nazionale Iniziative Comuni” per i primi interventi di emergenza umanitaria, sanitaria e sociale in favore dell’Ucraina. Un fondo a cui partecipa anche la Fondazione Carit che impegnerà la sua quota proporzionale proprio in favore dell’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra arrivati nel territorio ternano in questi giorni.

“Armi tacciano”

“Come Fondazione Carit – spiega il presidente, il professor Luigi Carlini – aderiamo all’iniziativa nazionale promossa da Acri nella speranza che le armi tacciano e che prevalga al più presto la via del dialogo. Ora è urgente prendersi cura delle donne, dei bambini e degli uomini che fuggono dalla guerra e le Fondazioni di origine bancaria da questo punto di vista sono pronte a mobilitarsi. E lo è anche la Fondazione Carit che farà la propria parte per il territorio di competenza”.