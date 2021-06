Uc Foligno Start, prima uscita stagionale per i Giovanissimi

3° posto nella graduatoria a squadre, stilata in base al numero dei bambini partecipanti

Pomeriggio di festa per i Giovanissimi dell’UC Foligno Start, che sabato 5 giugno hanno assaporato le emozioni della tanto attesa prima uscita stagionale. I Falchetti sono infatti tornati ad indossare il dorsale di gara in occasione del 2° Trofeo SVI di Città di Castello, schierando ben 18 corridori in erba ai nastri di partenza delle varie categorie.

Giornata di esordio

Il Ciclodromo Comunale “Renato Amantini” ha fatto quindi da teatro ad una giornata scandita non solo dalla gioia dell’esordio, ma anche da interessanti contenuti agonistici. L’adesione di società provenienti da fuori regione ha infatti impreziosito ulteriormente il livello tecnico di ciascuna prova, coi piccoli rappresentanti del team folignate che si sono comunque fatti valere in maniera egregia. A livello di risultato le soddisfazioni principali sono arrivate da Aurora Bolletta ed Elia Gullace, saliti sul gradino più alto del podio rispettivamente tra le G4 ed i G1.

Terzo posto graduatoria a squadre

Da sottolineare poi sia l’ottimo comportamento di tutto il gruppo dei G6, sempre nel vivo in una gara chiusa alla notevole media di 33 km/h, che i sorrisi dei due Minibiker presentatisi con contagioso entusiasmo al via dell’evento promozionale. Per la pattuglia guidata dalla DS Daniela Zaccardi e dal collaboratore Stefano Tracolli c’è stato infine un riconoscimento significativo come quello del 3° posto nella graduatoria a squadre, stilata in base al numero dei bambini partecipanti