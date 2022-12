Uc Foligno, Giacomo Serangeli vince la Petrignano cross

Paolo Moretti diventa campione provinciale di Terni

Prosegue senza battute d’arresto la straordinaria cavalcata stagionale dei crossisti dell’UC Foligno. Domenica 4 dicembre è toccato a Giacomo Serangeli alzare le braccia al cielo nella 12° edizione del Petrignano Cross, dominata senza appello dal campione regionale della categoria Allievi.

Una gara nel fango

Nonostante il cambio di location rispetto alla tradizione, col trasloco del circuito di gara sulla sponda est del fiume Chiascio all’interno del parco dell’Hotel La Torretta, è stato ancora il fango il vero fattore della classica umbra di specialità. Un fango particolarmente viscoso, che ha costretto gli atleti a ricorrere al cambio bici ogni mezzo giro, con relativa concitazione in area box per le operazioni di pulizia dei mezzi. Condizioni che non hanno tuttavia frenato più di tanto la marcia di Giacomo Serangeli, a cui è bastato mezzo giro per piegare la resistenza di tutti gli avversari. Appena guadagnata la testa, dopo un breve testa a testa iniziale con Nicolò Grini (Bici Adventure Team), il classe 2007 originario di Terni ha preso rapidamente il largo, grazie anche ad un’azione essenziale ma oltremodo efficacie sul piano tecnico. Il finale è quindi scivolato via in modalità gestione per il campione umbro, che ha potuto bagnare per la prima volta con il successo la sua maglia bianco-rossa-verde. Sempre tra gli Allievi prestazione di ottima consistenza pure per Lorenzo Scocciolini, bravo a districarsi su un percorso, per fondo e tracciatura, a lui poco favorevole e a chiudere al 6° posto assoluto, nonché come secondo tra i ragazzi del primo anno.