Ubriaco, sviene davanti ai figli minori: denunciato

Intervento della polizia in un appartamento nella zona Fontivegge | L'uomo se l'è anche presa con gli agenti e con i sanitari del 118

Ubriaco, sviene con i figli minorenni in casa. Attimi di paura a Fontivegge, dove personale del Reparto volanti, durante il servizio di controllo del territorio, è stato inviato dalla Sala Operativa della Questura di Perugia a seguito della segnalazione in un appartamento di due bambini con il proprio papà steso in terra privo di movimenti.

Gli agenti hanno trovato i bimbi accuditi da alcuni vicini. L’uomo steso atterra, privo di sensi, ma vivo. Gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa dei sanitari del 118.

L’uomo, ripresa coscienza, cominciava ad urlare contro tutti i presenti, sanitari compresi, che nel frattempo prestavano le cure dovute. L’uomo, in fortissimo stato di ubriachezza, si agitava cercando di far uscire dall’appartamento sia i poliziotti che il personale del 118, urlando che non avevano alcun diritto di trovarsi lì.

Gli agenti riuscivano, insieme ai presenti, a rassicurare e tranquillizzare i due bambini, che hanno ritrovato il sorriso alla vista della madre, giunta sul posto.

L’uomo, un cittadino ecuadoriano classe 1996, veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore e resistenza a pubblico ufficiale e i due bambini affidati alla madre.