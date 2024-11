Ubriaco sul trattore causa frontale con ambulanza, patente ritirata - Tuttoggi.info

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati costantemente svolta dai reparti territoriali dell’Arma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Terni hanno messo in atto, nello scorso fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha riguardato in particolare i territori delle Compagnie di Orvieto ed Amelia.

Ubriaco alla guida di un trattore finisce contro ambulanza

Nell’orvietano, i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 68enne residente nel comprensorio che, alla guida di un trattore agricolo, affrontando contromano una curva lungo la S.P. 90, nel territorio di Baschi, è andato a collidere contro un’ambulanza che viaggiava nel senso opposto; l’incidente non ha avuto particolari conseguenze per le persone coinvolte mentre l’uomo alla guida del mezzo agricolo, sottoposto a controllo mediante etilometro, è risultato avere un tasso alcolico oltre 2 volte superiore ai limiti di legge. Denunciato anche un 23enne domiciliato nel viterbese che, nella notte tra sabato e domenica, alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt dei militari alla periferia di Orvieto: inseguito e fermato, una volta sottoposto a controllo, è risultato avere un tasso alcolico quasi tre volte superiore ai limiti di legge. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida ed al 23enne è stata anche elevata l’ulteriore sanzione amministrativa per aver cercato di sottrarsi al controllo non fermandosi all’alt della pattuglia.

Giovani trovati in possesso di hashish

Nell’amerino, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm e della Stazione di Narni hanno segnalato al Prefetto per la violazione dell’art. 75 del Testo Unico sugli stupefacenti, in qualità di assuntori, rispettivamente: un 25enne ternano che, sottoposto a controllo lungo la SS3 Flaminia, nel territorio di Narni, è stato trovato in possesso di quasi 9 grammi di hashish; un 20enne controllato lungo la medesima arteria e trovato, a sua volta, in possesso di poco più di 2 grammi della medesima sostanza.