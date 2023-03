Ubriaco, non gli servono da bere e minaccia col coltello gli altri clienti: arrestato

L'uomo ubriaco si è dato alla fuga per le vie di Foligno, fermato dai carabinieri in via Garibaldi ha cercato di opporsi al controllo

Visibilmente ubriaco, al rifiuto del personale del bar in cui si era recato di servirgli da bere, ha iniziato a minacciare gli altri clienti presenti all’esterno del locale brandendo un coltello. È successo venerdì sera a Foligno, in via Gramsci. Una situazione segnalata al 112, con i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Foligno che sono giunti sul posto.

All’arrivo sul posto dei militari dell’Arma, però, l’uomo – rivelatosi poi essere uno straniero – si era dileguato, andandosene con un monopattino tra i vicoli del centro, stando a quanto riferito dalle persone presenti.