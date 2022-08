Ubriaco alla guida provoca incidente con sei feriti

Alla guida con una patente non italiana

Sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno sanzionato un cittadino straniero, residente in Italia da oltre un anno che guidava il veicolo facendo uso della sola patente rilasciata dallo Stato di origine; è necessario infatti che un cittadino non comunitario, una volta ottenuta la residenza in Italia, per poter guidare, provveda, nell’arco di un anno, alla conversione della propria patente di guida estera, qualora ciò sia consentito da accordi convenzionali tra gli Stati, oppure ottenere una patente di guida rilasciata in Italia. Multa anche per chi aveva causato il danneggiamento della segnaletica stradale inviando la segnalazione all’Ente proprietario della stessa per la richiesta risarcitoria.

Mancata precedenza

Multa poi per un conducente di veicolo che non aveva osservato il segnale di dare la precedenza; lo stesso si è immesso nel flusso della circolazione omettendo di arrestarsi allo stop causando, con la sua condotta, pericolo per la circolazione stradale.