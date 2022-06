Tutto pronto per la IX edizione della "Festa Europea della Musica" di Todi, 18-19 e 21 giugno - Tuttoggi

Altra menzione va al gruppo di musica balcanica FAMILJA ILJAZI (Albania-Ancona), di origine Epiriota, che dal 1930 tramanda la sua identità culturale suonando, cantando e danzando brani tradizionali dei territori dell’ex Impero Bizantino in lingua albanese, romanì, arbëreshë, greca e in vari dialeƫti del sud Italia. Tastiera, fisarmonica, voce, percussioni, danza.

Per domenica 19 giugno mattina, citiamo il TRIO MONTI (Roma), tre giovani musicisti domani doc che fanno rivivere la tradizione popolare romana attraverso il canto, la chitarra e il mandolino, ma con arrangiamenti originali. Centinaia di concerti in Italia, menzione particolare a quelli nei teatri Olimpico, Parioli, CometaOff e al PUFF, locale storico di Lando Fiorini

MUSICA e SOLIDARIETA’

In occasione dei concerti, in collaborazione con C.R.I. Todi e Ass. San Vincenzo-Todi si raccoglieranno fondi/alimenti non deperibili per persone in difficoltà a Todi. Ricordiamo partecipazione e solidarietà

Organizzazione senza profitto, concerti gratuiti e aperti al pubblico.

Il programma completo

FESTA EUROPEA della MUSICA – Todi

18, 19 e 21 GIUGNO 2022

COSA E’ LA FESTA EUROPEA DELLA MUSICA

La Fête de la Musique è un progetto europeo e si celebra ogni anno in Europa il 21 giugno quando in

contemporanea migliaia di città si aprono alla musica, alla danza e al canto, una maratona come simbolo di unità,

estensione di suoni senza limiti. Una Festa popolare, solidale in cui si esibiscono spontaneamente musicisti

professionali e amatori di tutte le età. A Todi si celebra dal 2014 ogni anno

PATROCINI

MIC patrocina la Festa Europea della Musica in quanto è uno degli eventi nazionali di grande rilievo; SIAE, i

Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della

Difesa, Giustizia e Salute, l’Anci, la Conferenza delle Regioni, l’AIPFM (Associazione Italiana per la

promozione della Festa della Musica), RAI e Radio RAI 3. Il Centro Studi Della Giacoma, in qualità di ente

organizzatore, promuove il programma di Todi, raccogliendo adesioni e sostenendo la partecipazione della città a

questo grande evento culturale e sociale

LA FESTA EUROPEA DELLA MUSICA a TODI: Programma e Obiettivi