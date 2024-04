Tutti in classe! La 5B Geometri del 1970 si riabbraccia | Presenti anche due professori - Tuttoggi.info

Un incontro che offre un esempio di come un'amicizia duratura possa resiste agli anni e al susseguirsi degli eventi

A più di mezzo secolo di distanza, gli ex alunni della classe 5° B del 1970 dell’Istituto Tecnico per Geometri “G. Spagna” di Spoleto si sono ritrovati in una riunione che ha riscaldato i cuori e ravvivato i ricordi. L’incontro, avvenuto giovedì 11 aprile in un rinomato ristorante della città, ha visto la partecipazione di numerosi compagni di classe, alcuni dei quali non si vedevano da decenni. Tra abbracci calorosi e risate, i partecipanti hanno dimostrato che nonostante il tempo trascorso e le diverse vie intraprese, il legame creato durante gli anni scolastici rimane indissolubile.

La serata è stata impreziosita dalla presenza di due amati professori dell’epoca, Giuliano Macchia e Lidia Ronconi, che seppure confusi tra i “giovani” ultrasettantenni hanno ancora donato lezioni di vita. Tanti gli interventi, ricchi di aneddoti e memorie, che hanno arricchito l’atmosfera già carica di emozioni. Durante la serata, è stato anche il momento di ricordare con affetto quei compagni che purtroppo non sono più tra noi e di menzionare portando le doverose “giustificazioni” coloro che non hanno potuto partecipare.

Questo ritrovo straordinario è la prova tangibile di come le amicizie formate nei banchi di scuola possano superare la prova del tempo e delle avversità. L’incontro così significativo della 5° B di Spoleto 1970, offre ci offre un messaggio di come un’amicizia duratura possa resistere agli anni e al susseguirsi degli eventi.