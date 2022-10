Turista infortunato su una mulattiera, soccorso da vigili del fuoco e Sasu

Vigili del fuoco e Sasu in azione giovedì pomeriggio a Castel San Felice di Sant'Anatolia di Narco per soccorrere un turista infortunato

Vigili del fuoco e Sasu in azione giovedì pomeriggio a Castel San Felice di Sant’Anatolia di Narco per soccorrere un turista. L’uomo, di nazionalità tedesca, era scivolato su una mulattiera, infortunandosi.

Per questo sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto ed il personale del Soccorso alpino e speleologico che hanno cercato il turista anche con un’unità cinofila e nello specifico il cane dei pompieri di Spoleto, Mala (foto). L’uomo, una volta individuato, è stato prima caricato sul mezzo dei vigili del fuoco e poi sull’ambulanza del 118 per essere trasportato in ospedale per accertamenti.