Turismo, nei primi 10 mesi Todi cresce del 34% - Tuttoggi

“Confidiamo che anche gli ultimi due mesi dell’anno – commenta il vicesindaco con delega al turismo Claudio Ranchicchio – possano confermare il segno positivo: la buona affluenza registrata nella prima metà di novembre, anche grazie a manifestazioni come Frantoi Aperti, e un’auspicabile ripresa durante queste festività natalizie dovrebbero premiarci con i dati migliori di sempre, pur nel contesto di una congiuntura economica non certo favorevole”.

Per il prossimo anno, oltre alle manifestazioni storiche, Todi punterà ad intercettare anche gli importanti flussi previsti per le celebrazioni per il 500° del Perugino e del Signorelli, del cui comitato la città fa parte insieme a Città della Pieve, Cortona ed Orvieto. In questo contesto la città è stata meta nei giorni scorsi di un press tour promosso dalla Loney Planet, che ha individuato l’Umbria nelle Best in Travel.

La statistica aggiornata mette in evidenza come nel Tuderte il settore extralberghiero continui a guadagnare terreno rispetto all’alberghiero sia negli arrivi (45 mila contro 30 mila) che nelle presenze (149 mila contro 78 mila). “A riguardo – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – credo si debba riflettere sul dato della permanenza media che continua a crescere soprattutto grazie ai turisti stranieri che nel comprensorio si fermano in media 4,61 giorni (+8,2%). Sulla capacità di attrazione di questi visitatori Todi dovrà puntare sempre di più, anche al fine di una maggiore destagionalizzazione dei flussi, sui quali occorre profondere ulteriore impegno”.