Turismo, "comprensorio tuderte meglio anche del 2019" - Tuttoggi

Le azioni messe in campo dal Comune di Todi insieme al Tavolo del Turismo e alle Associazioni di categoria stanno dando i loro frutti

Turismo da record a Todi e nel suo comprensorio nei primi mesi di quest’anno. “Sono usciti in questi giorni i dati ufficiali della Regione Umbria sull’andamento dei flussi turistici nei primi sette mesi del 2021. Il comprensorio Tuderte è uno di quelli che riporta i dati più brillanti addirittura migliori di quelli del 2019, che era stato un anno record per affluenza e presenze”. A renderlo noto è l’assessore comunale di Todi Claudio Ranchicchio.

“In questo contesto – spiega – il Comune di Todi ha fatto registrare numeri assolutamente incoraggianti che hanno segnato anche una forte risposta ai timori legati alle conseguenze della pandemia. Rispetto allo stesso periodo del 2020 abbiamo fatto registrare un incremento del +23,9% di arrivi nella nostra Città, ed un + 32,4% di presenze. Un risultato davvero strepitoso e tra i migliori in assoluto di tutta l’Umbria. Le azioni e le politiche messe in campo dall’Amministrazione Comunale di concerto con il Tavolo del Turismo e con le Associazioni che rappresentano la categoria alberghiera e quella extra-alberghiera, stanno dando i loro frutti, aiutando la nostra economia ad uscire gradualmente dalla stagnazione creatasi con le conseguenze del Covid“.

“Considerato che anche ad Agosto le strutture stanno facendo registrare un tutto esaurito davvero lusinghiero, probabilmente anche i dati che la Regione Umbria diffonderà a fine mese, vedranno crescere ulteriormente i numeri segnando dati eccezionali che andranno declinati adeguatamente per far continuare questa crescita costante. Certamente anche l’offerta culturale di ottimo livello, con eventi sempre molto partecipati, e la grande risonanza mediatica che sta avendo la nostra Città, stanno favorendo questa ottima e costante ascesa, attraendo vacanzieri settimanali, turisti del weekend e visitatori occasionali che generano una ricaduta importante sulla nostra economia.

Anche il mercato immobiliare ha segnato negli ultimi 12 mesi una fase di rilancio importante che sta facendo registrare un vero boom di compravendite legate alla nostra Città ed al nostro territorio.

Siamo davvero soddisfatti – comunicano dall’ Amministrazione Comunale– sia per i numeri espressi dalle statistiche della Regione Umbria, sia per il successo delle azioni messe in campo sinora, ma continueremo a lavorare con Il consueto impegno, e siamo certi che con lo spirito di collaborazione ed una costante innovazione di prodotto e di progetto, la nostra Città potrà vivere certamente anni positivi grazie alla crescita economica legata al settore del Turismo“.