Turismo, ad Assisi agosto "da gran pienone" - Tuttoggi

“Nonostante fino alla fine di luglio ci si aspettasse un leggero calo rispetto ai numeri da record dell’agosto 2021 – ha affermato l’assessore al turismo – alla fine il pienone è arrivato , segno che molte prenotazioni sono state effettuate last minute e il trend si mantiene positivo fino alla prima settimana di settembre. Principalmente turismo leisure, individuali e famiglie, fra le quali molti i turisti stranieri, soprattutto europei.

Per settembre e ottobre, stando alle prenotazioni alberghiere, forte dovrebbe essere il ritorno dei gruppi, con un sensibile incremento della clientela americana, quella che più è venuta a mancare rispetto agli anni precedenti alla pandemia”.

Intanto l’amministrazione comunale sta già lavorando alla stesura del calendario per il Natale 2022.

“Martedì pomeriggio – si legge nella nota del Comune – si è svolta una riunione, l’ennesima, per affinare alcune proposte e decidere sulle conferme, tra quest’ultime la realizzazione del terzo step del progetto Assisi Città Presepe, che presenterà ancora qualche novità rispetto allo scorso anno. L’obbiettivo di tutti – prosegue l’assessore- è quello di riuscire per la prima volta ad avere un programma di massima entro la fine di settembre, in modo da poterlo presentare al TTG di Rimini ad ottobre, il più importante appuntamento fieristico del turismo in Italia.