Natale ad Assisi 2021, si accende la Città Presepe - Tuttoggi

Natale ad Assisi 2021, si accende la Città Presepe. Il programma delle principali iniziative delle feste, fino al 9 gennaio 2022

Acceso ufficialmente il Natale ad Assisi 2021, che come da tradizione parte con la benedizione del Presepe e l’accensione dell’albero di Natale: questa mattina alle 10 in Basilica è stato inaugurato il presepe che il “Gruppo Presepio Artistico Parè di Conegliano” aveva donato a Papa Francesco nel 2019, una Sacra Famiglia all’interno di una casera di Erbezzo, località della Lessinia, con i caratteristici stalloni, gli archi gotici a sesto acuto che rimandano alla grotta di Betlemme. I personaggi in legno, alti 130 cm, sono stati scolpiti a mano dai maestri artigiani di Ortisei. Nel pomeriggio l’accensione dell’abete bianco di 15 metri donato dal comune di Castel Ivano in provincia di Trento.

Addobbato con circa 40 mila luci a led, proviene da foreste certificate della frazione di Villa Agnedo. Insieme all’albero anche un presepe artigianale della tradizione. Durante la cerimonia di inaugurazione anche l’esibizione del coro, composto da 45 persone, proveniente dalla Valsugana. Si allarga anche il videomapping: alle videoproiezioni sulla Basilica di San Francesco, sulla Cattedrale di San Rufino e in piazza del Comune si aggiungono quelle della Basilica di Santa Chiara e dell’Abbazia di San Pietro. Le installazioni di luce saranno accompagnate da sculture a grandezza naturale, illuminazioni artistiche colorate sulle case del centro storico, visibili dalla pianura, e stelle che illumineranno il percorso tra i siti coinvolti.

Nel Natale ad Assisi 2021 ci saranno anche mercatini (dall’8 al 19 dicembre, dalle 10 alle 20, in Piazza Santa Chiara) e i presepi dislocati in tutta la città; l’unico presepe vivente previsto è quello di Armenzano dalle 16.30 alle 19 del giorno di Santo Stefano, a cura della Pro loco di Armenzano.

Nell’offerta culturale, l’esposizione “inTORNO a Francesco”, inserita nell’ambito del progetto Uffizi diffusi ad Assisi, e la mostra “Il volto di San Francesco nella Controriforma” , entrambe in Piazza del Comune (nella sala ex Pinacoteca e a Palazzo Bonacquisti). Per i più piccoli, il trenino – Assisi Christmas Tour (tutti i giorni fino al 9 gennaio, dalle 10 alle 19 con partenza ogni 30 minuti da Piazza del Comune), la pista di pattinaggio a Santa Maria degli Angeli (tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18), e la casa di Babbo Natale al Palazzo Monte Frumentario (dall’8 al 12 dicembre, dal 17 al 19 dicembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio; ingresso da via San Francesco).

Non mancherà infine (Covid ed eventuali restrizioni a venire permettendo) il concerto di Capodanno ad Assisi 2022: appuntamento il 31 dicembre 2021 dalle 19 alle 22 e da mezzanotte e mezza alle 2 di notte con il dj set di Franco B; nel mezzo il concerto live di musica italiana e internazionale con Abraxas e No name band. Tornano infine anche le Befane: il 6 gennaio 2022 ad Assisi la Befana viene dal cielo dalle 15 a Rivotorto, per poi calarsi all’imbrunire (dalle 16 circa) dalla Torre di Piazza del Comune.