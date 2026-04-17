Cina, aereo commerciale cargo senza pilota HH-200 completa volo inaugurale - Tuttoggi.info

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Cina, aereo commerciale cargo senza pilota HH-200 completa volo inaugurale

ItalPress

Cina, aereo commerciale cargo senza pilota HH-200 completa volo inaugurale

Ven, 17/04/2026 - 12:03

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La Cina sta accelerando nel campo della logistica autonoma: l’aereo cargo senza pilota HH-200 ha completato il suo volo inaugurale, segnando un passo avanti nel trasporto con droni su larga scala. Costruito da AVIC, trasporta 1,5 tonnellate fino a 2.360 chilometri a una velocità di 310 chilometri orari, operando tra -40°C e 50°C e necessitando di piste di appena 500 metri, anche ad alta quota. Con costi contenuti e un accesso alle regioni remote, delinea un futuro di trasporto merci più rapido, più economico e senza pilota.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca2
(Fonte video: Xinhua)

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