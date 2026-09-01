Tumore al rene, Oncologia di Terni partner di prestigioso studio - Tuttoggi.info

La Struttura Complessa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, diretta dalla dottoressa Jennifer Foglietta, è tra i centri che hanno partecipato a uno studio di fase III sul carcinoma renale avanzato, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale “The Lancet”.
Lo studio ha valutato la combinazione di belzutifan e lenvatinib nei pazienti già trattati con immunoterapia, mostrando risultati che aprono nuove prospettive terapeutiche e potrebbero contribuire a ridefinire la strategia di trattamento della malattia.
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