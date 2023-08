Tuffo in mare si trasforma in tragedia, muore 21enne di Terni - Tuttoggi.info

Tragedia all'Argentario, giovane ternano muore in ospedale per la gravità delle fratture riportate dopo un tuffo in mare

Un giovane di Terni di 21 anni ha perso la vita dopo un tragico tuffo in mare, sull’Argentario in Toscana. Il ragazzo, René Mantovani, – secondo quanto riportano i giornali toscani – era in vacanza nella zona di Orbetello, in provincia di Grosseto.

Nel tardo pomeriggio di sabato, sulla spiaggia della Feniglia, che frequentava da anni, si sarebbe tuffato in mare. Avrebbe però battuto violentemente la testa, forse per non aver calcolato bene l’altezza dell’acqua. Immediatamente è stato soccorso prima dai bagnini e poi trasportato con l’elisoccorso, in condizioni disperate, all’ospedale di Siena. Qui, nella giornata di domenica, ne è stato purtroppo dichiarato il decesso.