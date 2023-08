Trovato con la droga addosso, arrestato 28enne

Il 28enne albanese era stato fermato dai carabinieri per un controllo

Arrestato un 28enne albanese trovato addosso con circa 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 involucri termosaldati.

Durante un normale servizio di controllo del territorio i carabinieri della Stazione di Perugia, unitamente a personale della Stazione di Fortebraccio, hanno tratto in arrestato l’albanese, disoccupato, domiciliato nel capoluogo e già noto alle forze di polizia.

In casa l’uomo aveva anche sostanze da taglio della droga e 1.365 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza e che sono verosimilmente il provento dell’attività di spaccio.

I militari, in accordo con l’autorità giudiziaria, hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto dall’A.G., lo hanno trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.