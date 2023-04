Trovati quasi 3 kg e mezzo di cocaina in una zona boschiva tifernate, arrestato 24enne

La successiva perquisizione nell’abitazione del ragazzo ha consentito di trovare altri 50 grammi della stessa sostanza tutta suddivisa in dosi, oltre a bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per confezionamento, tutto riconducibile alla massiccia e fiorente attività di spaccio posta in essere dal giovane.

Dichiarato in stato di arresto per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 24enne è stato trasferito al Carcere di Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Considerato il notevole quantitativo di droga sequestrata, sono tuttora in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Perugia, per stabilire anche i canali e l’organizzazione di spaccio che sicuramente non servivano solo l’Altotevere.